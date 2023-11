Drinkwaterbedrijven verhogen volgend jaar hun tarieven

De klanten van drinkwaterbedrijf Vitens gaan volgend jaar meer betalen voor kraanwater. Het drinkwatertarief gaat voor een gemiddeld huishouden van 15,10 euro naar 16,69 euro per maand, een stijging van bijna 1,60 euro dus.

Dat komt door de inflatie en stijgende kosten, zegt Vitens. Het vastrecht, het bedrag dat je betaalt voor de aansluiting, wordt zo laag mogelijk gehouden, dat gaat omhoog met 0,50 eurocent.

Vitens geeft aan dat het de komende jaren best lastig wordt om voldoende en schoon drinkwater te kunnen leveren. Door klimaatverandering, economische groei en nieuwe woningen blijft de vraag naar meer water toenemen.

Flink investeren

"Vooral in juni, toen het lang droog was, zagen we meer waterverbruik", zegt voorzitter Jelle Hannema. Door nu de kosten voor het gebruik harder te laten stijgen, probeert het bedrijf klanten te stimuleren om spaarzaam om te gaan met water.

Daarnaast gaat Vitens de komende jaren flink investeren. De investeringen stijgen van 283 miljoen euro naar 650 miljoen euro in 2033. Dat geld gaat onder andere naar de productielocaties. Een deel daarvan wordt gesloten, en de locaties die overblijven worden uitgebreid.

De tarieven die Vitens bekend heeft gemaakt zijn inclusief belastingen van dit jaar. Half december komt het ministerie van Financiën met het tarief voor de belasting op leidingwater (BOL) voor 2024.

Grootste van Nederland

Dit jaar was Vitens de goedkoopste leverancier, of dat volgend jaar nog steeds zo is moet nog blijken. Enkele andere leveranciers hebben hun tarieven ook gepubliceerd. Bij Waterleidingmaatschappij Drenthe betaalt een gezin met een gemiddeld watergebruik (100 kuub) volgend jaar iets meer dan 20 euro per maand, een stijging van bijna twee euro vergeleken met dit jaar.

En klanten van Waterbedrijf Groningen gaan bij een gemiddeld verbruik van bijna 13 euro naar zo'n 14 euro per maand. In de komende weken volgen de overige drinkwaterbedrijven met hun tarieven.

Met 5,9 miljoen klanten is Vitens het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Het levert drinkwater in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht en Overijsel.