Steeds meer 'wrapped' apps, maar die zijn wel in strijd met de privacyregels

Altijd al willen weten wie jou heeft geblokkeerd op Instagram? Of hoeveel video's je hebt bekeken op TikTok? Zogenoemde 'wrapped apps' claimen dit allemaal te kunnen. Die verzamelen data van sociale media en maken een overzicht van het aantal volgers, het aantal likes en de best bekeken verhalen en posts uit bijvoorbeeld een heel jaar. Maar het delen van data daarover is vaak niet zonder gevolgen.

Wrapped apps verzamelen gegevens en maken op basis daarvan een overzicht. De bedrijven achter die apps vragen om data, daardoor kunnen ze nagaan welke berichten worden gedeeld op een account, of bijvoorbeeld welke accounts er worden gevolgd. In sommige gevallen zijn ook de locatie, de gebruikersnaam en het wachtwoord bekend.

Bijvoorbeeld de app Wrapped for Instagram van het bedrijf Wrapped Labs, dat begin deze maand de top-10 bereikte in de App Store. Hiermee kun je zien wie je 'topvrienden' zijn, maar ook wie jou heeft geblokkeerd.

Het grote verschil tussen Spotify en andere platformen is dat Spotify zelf data verzamelt. Bij het maken van een account accepteer je daarvoor de voorwaarden . Veel andere apps die op de markt zijn, worden gemaakt door kleinere, onbekende bedrijven en niet door de moederbedrijven van Instagram of TikTok zelf.

Een van de bekendste wrapped jaaroverzichten is dat van Spotify. Een aantal jaar geleden kwam het muziekplatform voor het eerst met een lijst van de meest beluisterde nummers en het aantal uur dat daaraan is besteed. Jaarlijks verschijnt dit overzicht eind november of begin december.

En dat is gevaarlijk, zei socialemedia-expert Roos van Vugt begin deze maand in het NPO Radio 1 programma De Nieuws BV . "Je geeft je data helemaal weg als je moet inloggen en je accountnaam en wachtwoord mee moet geven. Hackers kunnen hiermee aan de haal gaan."

Wrapped for Instagram is inmiddels niet meer te vinden in de App Store, maar wie goed zoekt stuit nog wel op Wrapped 2023. Die app biedt bijna hetzelfde concept, maar gebruikers hoeven geen wachtwoord en gebruikersnaam in te voeren.

Het bedrijf achter de app wilt wel dat je data downloadt uit je TikTok- of Instagramaccount, om deze vervolgens in een zip-bestand te uploaden in de app. Daarna krijg je een video van alle hoogtepunten te zien.

Maar informatie over wie er achter de ontwikkeling zit is volgens tech-deskundige Danny Mekić niet terug te vinden in de privacyvoorwaarden. "Het ziet er heel dubieus uit. Het is niet duidelijk met welk bedrijf je te maken hebt." Hij doelt onder meer op het e-mailadres, waar ze gebruik maken van de merknaam Instagram met een 0 ervoor.