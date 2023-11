Eerste gijzelaars weg uit Gazastrook, Palestijnen zouden ook zijn vrijgelaten

Bij de overgang tussen de Gazastrook en Egypte is de eerste groep Israëlische gijzelaars vrijgelaten, melden onder meer de Israëlische media Haaretz en Times of Israel. De groep zou uit dertien vrouwen en kinderen bestaan, die net als de andere gijzelaars op 7 oktober door Hamas gevangen zijn genomen. Israël meldde eerder dat Hamas de dertien aan het Rode Kruis had overgedragen. Daarna zijn ze naar de grens gebracht. Ze worden vermoedelijk naar een ziekenhuis bij Tel Aviv overgevlogen, waar ze medisch worden onderzocht. Op deze beelden is te zien dat gijzelaars in auto's van het Rode Kruis Egypte binnenrijden:

Hamas heeft onverwacht Thaise gijzelaars vrijgelaten. Dat zouden er twaalf zijn. Ook zij worden medisch onderzocht. De Thai werken in Israël, veelal in de tuinbouw. Palestijnse gevangenen Het Rode Kruis meldde even voor 17.00 uur dat de vrijlating van de Palestijnen was begonnen. Het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken liet even later weten dat de vrijlating van deze groep is afgerond. Qatar speelt in het conflict een rol als bemiddelaar. Bij een gevangenis ten noorden van Jeruzalem hebben zich tientallen Palestijnen en journalisten verzameld. Er waren ook Israëlische militairen, die een traangasgranaat hebben afgevuurd, overigens zonder dat dat veel effect had.

De vrijlating volgt uit de afspraken rond de gevechtspauze die sinds vanochtend van kracht is. Volgens die afspraken laat Israël vandaag 39 Palestijnen uit Israëlische gevangenissen vrij: 24 vrouwen en 15 tienerjongens, meldt een Palestijnse functionaris aan persbureau Reuters. Een lijst met namen van deze groep was al eerder vrijgegeven. De gevechtspauze duurt vier dagen. Het is de bedoeling dat Hamas in deze periode vijftig van de meer dan 200 gijzelaars laat gaan, allemaal vrouwen en kinderen. Israël laat in totaal 150 gevangenen vrij, ook alleen vrouwen en kinderen. Terug naar Noord-Gaza De gevechtspauze ging om 06.00 uur in. Ongeveer anderhalf uur daarna reden vanuit Egypte vier vrachtwagens brandstof en vier met meel de Gazastrook binnen. Israël heeft ingestemd met de levering van 130.000 liter brandstof per dag. Die is in de eerste plaats bedoeld voor de generatoren van ziekenhuizen en belangrijke infrastructuur, zoals de drinkwatervoorziening. Honderden inwoners van Noord-Gaza die naar het zuiden waren gevlucht, maakten van de gevechtspauze gebruik om naar het noorden terug te keren om de schade op te nemen of kleding op te halen. Israël had terugkeer verboden. Twee Gazanen werden door het Israëlische leger doodgeschoten, elf anderen raakten gewond.