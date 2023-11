Bruinvisonderzoek noodzakelijk voor vergunning windpark op zee bij IJmuiden

Voordat besloten wordt over het aanleggen van kavel Alpha van het windmolenpark op zee bij IJmuiden moet meer onderzoek worden gedaan naar de gevolgen van zo'n windpark voor bruinvissen. Dat schrijft de Commissie voor milleueffectrapportage aan het kabinet.

In totaal zouden met het windmolenpark miljoenen huishoudens van stroom kunnen worden voorzien. De milieugevolgen zijn al onderzocht en daaruit blijkt dat de turbines en de aanleg van het park nadelige gevolgen kunnen hebben voor vogels, vissen en vleermuizen. De commissie vraagt nu om een verdere onderbouwing in verband met de impact van het heien van de windturbinefunderingen op bruinvissen.

Geluidsnormen

De gevolgen van het aanlegwerk kunnen worden beperkt door heimantels en bellenschermen te gebruiken. De commissie vind het noodzakelijk om deze technieken vol in te zetten om de geluidsnormen niet te overschrijden.

Demissionair minister Jetten van Klimaat en Energie was van plan de vergunningen voor het park in het eerste kwartaal van volgend jaar te verlenen, maar het is niet zeker of dat nu nog haalbaar is.

De Commissie voor de milieueffectrapportage oordeelde vorig jaar ook al dat in plannen voor gaswinning in de Noordzee moet worden gekeken naar manieren om verstoring van onder meer bruinvissen te beperken.