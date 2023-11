Velzeboer, Poutsma en Van Kerkhof keren met shorttrackploeg terug in Peking

Shorttracksters Xandra Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof keren volgende maand terug op de baan waar ze op de Olympische Winterspelen van 2022 een gouden medaille veroverden op de aflossing. Ze maken deel uit van de Nederlandse shorttrackploeg voor de wereldbekerwedstrijden in Azië. Suzanne Schulting, die ook deel uitmaakte van de gouden ploeg, behoort door een blessure niet tot de huidige selectie. Bij de mannen is Sjinkie Knegt niet geselecteerd. De shorttrackers komen van 8 tot en met 10 december in actie in Peking (China). Een week later, van 15 tot en met 17 december, is de ploeg in Seoul (Zuid-Korea).

Elf namen In totaal reizen er elf rijders af naar Azië. Bij de vrouwen zijn dat de 'gouden' Velzeboer, Poutsma en Van Kerkhof ook Michelle Velzeboer en Diede van Oorschot. De mannenploeg wordt gevormd door Jens en Melle van 't Wout, Friso Emons, Teun Boer, Itzhak de Laat en Kay Huisman. Schulting liep begin deze maand een snijwond op aan haar rug, nadat ze tijdens een training in Heerenveen ten val was gekomen en vervolgens ongelukkig geraakt werd door de schaats van Xandra Velzeboer. Schulting hoopt tijdens de EK in het Poolse Gdansk (12-14 januari) haar rentree te maken.

Weer geen Knegt Knegt maakt geen deel uit van de Nederlandse shorttrackploeg. De keuze van de selectiecommissie is niet gevallen op de 34-jarige Fries, waardoor hij niet afreist voor de derde en vierde World Cup van het seizoen verreden.

Foto: ANP