Cobra Museum Amstelveen voorlopig gered, gemeente legt 1,4 miljoen bij

Het Cobra Museum in Amstelveen is voorlopig gered van een sluiting. De gemeente legt komend jaar 1,4 miljoen euro bij, mits het museum zich aan een aantal voorwaarden houdt.

Begin september werd bekend dat sluiting dreigt voor het noodlijdende museum. De gemeente wilde na bijna dertig jaar de jaarlijkse subsidie van 1,2 miljoen euro stopzetten vanaf 2024.

Nog geen week later besloot kunstliefhebber en miljonair Marius Touwen het museum uit de brand te helpen met een lening. Dat was genoeg om uit acute financiële nood te komen. Sindsdien is er gezocht naar een structurele oplossing.

Verplichte reorganisatie

Inmiddels zijn het museum en de gemeente een doorstart overeengekomen. Het museum moet nu wel reorganiseren en een nieuw ondernemingsplan opstellen.

Op korte termijn zullen het bestuur en de directie aftreden, schrijft NH Nieuws. Touwen wordt voorzitter van het interim-bestuur. De gemeente houdt vervolgens toezicht bij het kiezen van een nieuwe directie en raad van toezicht.

Het Cobra Museum krijgt een jaar de tijd voor verbetering. "Dit biedt mogelijkheden om een frisse wind door het museum te laten waaien", aldus wethouder Herbert Raat van cultuur.