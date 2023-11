Ontsnapte giftige slang gevonden achter gipsmuur

De groene mamba die maandagavond uit een woning in Tilburg is ontsnapt is terecht. Bioloog Freek Vonk laat via Instagram weten dat het goed gaat met de slang.

"De slang was niet onderkoeld, maar alert en actief", schrijft Vonk. "Ze heeft genoeg water kunnen drinken, en het dier verkeert in zéér goede gezondheid!"

De mamba is gevonden achter een gipswand in het huis waar ze is ontsnapt. Om het dier te bereiken moesten het plafond en de gipsen wanden afgebroken worden waarachter het dier verstopt zat. De slang wordt nu ondergebracht bij een slangendeskundige.

Zeer giftig

De eigenaar van de groene mamba ontdekte maandagavond dat hij de slang miste. Hij waarschuwde de politie, die daarop samen met de gemeente Tilburg alarm sloeg. Het dier is zeer giftig en beet kan slecht aflopen. Mensen die de slang zagen moesten direct 112 bellen en niet proberen het dier te vangen.

Freek Vonk heeft meegeholpen met de zoektocht, maar hij was niet bij het moment suprême. "Ik ben er de hele tijd bij betrokken geweest. Maar kon helaas niet zelf ter plaatse zijn, omdat ik in Zuid-Afrika zit."