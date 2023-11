Trots FC Twente wacht 'flinke kluif': 'Voorkomen dat PSV weer wint'

FC Twente is op dit moment de trotse nummer drie van de eredivisie. Zaterdagavond wacht thuis een absolute topper tegen PSV. 'Een flinke kluif', noemt trainer Joseph Oosting het, maar de Tukkers kunnen bouwen op mooie statistieken. Al 24 thuiswedstrijden op rij heeft FC Twente niet verloren. De laatste thuiswedstrijd die verloren ging, was in mei 2022 tegen Fortuna Sittard (1-2), daarnaast werden de laatste 9 thuiswedstrijden tegen de traditionele top drie niet verloren en werd in de laatste 33 thuiswedstrijden minimaal één keer gescoord. De Grolsch Veste is dus een stevige vesting. Al 33 thuiswedstrijden op rij gescoord Het zijn cijfers die Oosting graag in zijn voordeel gebruikt. "Cijfers liegen niet natuurlijk, dus dat zijn keiharde feiten. Dus wat dat betreft kijken we daar wel naar ja", vertelt de coach. "Het zegt dat we een moeilijk team zijn om te verslaan in de Grolsch Veste en dat is natuurlijk mooi. Op een of andere manier geeft dat toch een bepaalde boost. En dat we al 33 thuiswedstrijden op rij scoren is mooi om te horen, want daar gaat het uiteindelijk wel om. Uiteindelijk willen we het publiek vermaken met realistisch voetbal en het maken van doelpunten." Trainer Joseph Oosting wil laten zien hoe goed FC Twente is tegen de top van Nederland:

FC Twente-trainer Joseph Oosting kijkt vol vertrouwen uit naar de wedstrijd tegen PSV. Ook met de wetenschap dat FC Twente maar één keer van de laatste 18 wedstrijden van PSV wist te winnen. 'Morgen is nummer 19 hè'. - NOS

Dat het zo goed gaat, merkt de uit Emmen afkomstige trainer ook aan de supporters. "Die zijn enthousiast. Men kan zich identificeren met het elftal en dat vind ik heel erg mooi." Maar of die supporters zaterdagavond ook kunnen lachen, is nog even de vraag. PSV komt op bezoek, de ploeg die alle twaalf de competitiewedstrijden tot nu toe won. Een ploeg in vorm. Daarnaast won Twente maar één van de laatste 18 ontmoetingen, uit en thuis, van PSV.

FC Twente - PSV bij de NOS FC Twente - PSV begint zaterdag om 18.45 uur en is live te volgen bij de NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1 (vanaf 19.00 uur) en via ons liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Een samenvatting is te zien in Studio Sport Eredivisie op NPO 1 vanaf 22.24 uur.