Definitief half jaar lang geen rechtstreekse trein tussen Nederland en Londen

Wel is het gelukt het aantal treinloze maanden te beperken, zegt het ministerie, tot maximaal een half jaar, van juni tot en met december 2024. Aanvankelijk was er ook nog een mogelijkheid dat de trein maar liefst elf maanden niet zou rijden.

Eigenlijk was al duidelijk dat de Eurostar, zoals de treinverbinding heet, vanuit Nederland maanden zou stilvallen . Maar door hevige kritiek na de bekendmaking daarvan, gingen de partijen toch opnieuw om tafel. Afgelopen maanden deden ze extra onderzoek of er niet toch een rechtstreekse trein naar Londen kon blijven rijden. Tevergeefs.

Zonder een geschikte locatie voor die controles, mag de trein niet vertrekken. Groot-Brittannië is namelijk geen onderdeel van de Schengen-douanezone. De Eurostar van Londen naar Nederland blijft wel rijden, aangezien die controles in Groot-Brittannië plaatsvinden.

Dat de trein tijdelijk verdwijnt vanaf station Amsterdam Centraal betekent ook dat de trein niet vanuit Rotterdam kan vertrekken. Volgens Eurostar is het onmogelijk om een rendabele verbinding vanuit de Maasstad naar Londen te rijden, mede omdat er in Rotterdam beperkte marechaussee-capaciteit is. Tot Brussel zou de Eurostar dan met 750 lege stoelen rijden.

Reizigers die vanaf volgend jaar juni dus met de trein naar Londen willen zullen eerst naar Brussel moeten reizen en daar na het passeren van de douane in een Eurostar kunnen stappen.

"Het is een teleurstelling dat het ons niet is gelukt het gat van zes maanden op te lossen", erkent een woordvoerder van het ministerie. "Maar we zijn wel blij dat alle partijen het erover eens zijn dat de nieuwe locatie voor de paspoort- en bagagecontrole, de Amstelpassage, iets eerder open kan."

21 vliegtuigen

Reizigersorganisaties vrezen dat met het tijdelijk verdwijnen van de trein er geen duurzaam reisalternatief naar Londen overblijft. Door het tijdelijk stilzetten van de verbinding, zouden dagelijks tot wel 21 vliegtuigen extra de lucht in gaan, werd eerder berekend.

De partijen zeggen met elkaar in overleg te blijven om te kijken of er extra treinen naar Brussel kunnen rijden in de Eurostar-loze maanden. Het ministerie verwacht dat daar in december knopen over worden doorgehakt. In dat geval moeten reizigers dus in Brussel overstappen, waarbij ze op dat station langs de douane moeten.