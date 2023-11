Wapenstilstand Gaza verloopt relatief rustig, deel gijzelaars vanmiddag vrij

Op de eerste dag van het afgesproken staakt-het-vuren in de Gazastrook zijn de eerste vrachtwagens met hulpgoederen het gebied ingereden. De bedoeling is dat vanmiddag de eerste Israëlische gijzelaars worden vrijgelaten door Hamas.

Het bestand ging om 06.00 uur in en duurt de komende vier dagen. Voor die tijd werd er nog hard gevochten in de Gazastrook, bleek uit rookpluimen die op webcambeelden te zien waren. Onduidelijk is of er vannacht slachtoffers zijn gevallen.

Rond 07.30 uur reden de eerste hulpvrachtwagens via Egypte de Gazastrook in. Op twee vrachtwagens stonden spandoeken met de tekst "Samen voor de mensheid". Op een ander stond: "Voor onze broeders in Gaza." Volgens het Israëlische leger zaten er in acht vrachtwagens brandstof en kookgas. Er gaan ook vrachtwagens met medische hulpgoederen naar Gaza.

Dit waren de eerste vrachtwagens die Gaza binnengingen sinds het ingaan van het staakt-het-vuren: