Invallen bij Franse (ex-)ministers vanwege aanpak coronapandemie

In Frankrijk heeft de politie woningen van politici en topambtenaren doorzocht. De doorzoekingen waren in verband met een onderzoek naar de aanpak van de coronacrisis door de Franse regering.

In alle vroegte werden invallen gedaan in de woningen van onder anderen oud-premier Édouard Philippe, de huidige minister van Volksgezondheid Olivier Verán en diens voorganger Agnès Buzyn. Hun telefoons en computers zijn in beslag genomen, zowel zakelijk als privé. Ook het kantoor van Verán is doorzocht.

Tekorten

Het onderzoek lijkt zich toe te spitsen op de vraag waardoor Frankrijk in het voorjaar te maken kreeg met een tekort aan beschermingsmaterialen en apparatuur. Bij een speciale rechtbank zijn negentig klachten ingediend door onder anderen covidpatiënten, artsen en gevangenis- en politiepersoneel.

Net als andere landen werd Frankrijk dit voorjaar zwaar getroffen. Eind mei waren 29.000 Fransen aan de gevolgen van de ziekte overleden. Inmiddels zijn het er ruim 33.000.

Te laat

De klacht tegen Philippe en Buzyn luidt dat ze het afgelopen voorjaar veel te te laat op de uitbraak van de pandemie hebben gereageerd. Het onderzoek staat onder leiding van een instantie voor de bestrijding van corruptie, financiële misdrijven en belastingfraude.

De rechtbank die opdracht gaf voor het onderzoek is het enige Franse instituut dat ministers kan vervolgen voor het plegen van ambtsmisdrijven.