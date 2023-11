Hardloper Pistorius komt na bijna 10 jaar cel vanwege moord op vriendin vrij

De Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius komt in januari voorwaardelijk vrij. Pistorius vermoordde op Valentijnsdag 2013 zijn vriendin Reeva Steenkamp.

In 2014 werd Pistorius voor het eerst veroordeeld, voor doodslag. Dat werd in 2017 door het hooggerechtshof omgezet in moord. Daarvoor werd Pistorius veroordeeld tot 13 jaar cel.

Die jaren zitten er nog niet op, maar in Zuid-Afrika kan men bij ernstige delicten in aanmerking komen voor vervroegde vrijlating. Dat kan nadat minstens de helft van de straf is uitgezeten.

De 37-jarige voormalig atleet diende daarom eerder dit jaar al een verzoek tot vervroegde vrijlating in, maar toen ging dat niet door. Nu komt hij wel voorwaardelijk vrij.

Vriendin doodgeschoten op wc

Pistorius vermoordde in 2013 zijn vriendin door haar dood te schieten via een deur van een wc in zijn huis in Pretoria. Pistorius zei dat hij dacht dat er een indringer in zijn huis was en hij Steenkamp wilde beschermen. Maar volgens de aanklager hadden ze ruzie en schoot hij haar neer tijdens een woedeaanval.