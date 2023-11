Deliveroo moet zich definitief aan cao houden en pensioen uitbetalen

De Hoge Raad vindt dat maaltijdbezorgers van Deliveroo definitief onder de cao beroepsgoederenvervoer vallen. Daarnaast moet het bedrijf bezorgers met terugwerkende kracht pensioen uitbetalen.

De uitspraak is het slotstuk in een lange juridische strijd tussen Deliveroo en FNV, over de vraag of een maaltijdbezorger een zelfstandige is of een werknemer in loondienst. De rechter geeft de vakbond nu dus in cassatie opnieuw gelijk.

Veel maaltijdbezorgers kregen al compensatie

Deliveroo begon in 2015 een bezorgservice in Nederland, maar is inmiddels niet meer actief. Het bedrijf vertrok vorig jaar, net voordat de Hoge Raad zich over de zaak zou buigen.

De 9000 maaltijdbezorgers van het bedrijf kregen een compensatieregeling aangeboden. Als zij akkoord gingen, konden ze geen aanspraak meer maken op nabetalingen van het bedrijf. Volgens Deliveroo heeft 90 procent van de medewerkers toen van die regeling gebruikgemaakt.

In de andere rechtszaak oordeelde de rechter vandaag dat Deliveroo ook een half jaar lang ten onrechte geen pensioen afdroeg voor medewerkers. Het bedrag dat het bedrijf aan Pensioenfonds Vervoer moet nabetalen is bijna 640.000 euro.

Temper en Uber

FNV voert op dit moment soortgelijke rechtszaken tegen de platforms Temper en Uber. "En wij vinden ook dat Uber Eats zijn bedrijfsmodel moet aanpassen naar aanleiding van deze uitspraak", zegt FNV-bestuurder Anja Dijkman.

"Wij willen dat er gehandhaafd wordt, want het kan niet zo zijn dat dit soort bedrijven op dezelfde manier doorgaan in dit land."