Pinnen aan de toonbank is 35 jaar: 'Cheques aan de kassa waren omslachtig'

Helemaal onomstreden was het niet: de eerste elektronische betaling in de supermarkt. Onder grote mediabelangstelling rekende toenmalig minister Onno Ruding van Financiën vandaag precies 35 jaar geleden in de Albert Heijn aan het Osdorpplein in Amsterdam met een betaalpas een speculaaspop af bij directeur Ab Heijn.

Talloze verslaggevers en fotografen hingen op dat moment over de kassa heen om het moment vast te leggen. "Het was echt wel een grote stap", zegt Peter Jacobs, directeur van ING Nederland over wat uiteindelijk een betaalrevolutie in de winkel bleek. "De minister was in de winkel, mijnheer Heijn. Iedereen wist: dit is bijzonder."

Het initiatief kwam volgens Jacobs niet van de bank, maar van Albert Heijn zelf. "Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar in die tijd gebruikten heel veel klanten cheques. Dat was best wel omslachtig", vertelt Albert Heijn-directeur Marit van Egmond. "Pinnen bood toen wellicht een oplossing."

In 1977 waren de betaalpas en veiligheidscode al geïntroduceerd om geld mee uit de muur te halen. In 1985 begon een proef om rechtstreeks met de pas en code te betalen bij tankstations. Toch was pinnen in de winkel ook voor Albert Heijn geen zekerheid. "We wisten echt niet of klanten het zouden gaan gebruiken", vertelt Van Egmond.

Meezing-reclames

Die twijfel kwam ook door kritiek. De Consumentenbond adviseerde om vooral niet te gaan pinnen. Het zou onveilig zijn. Banken trokken daarop alle registers open om het tegendeel te bewijzen. Er kwamen meezing-reclames ("Pin-pin-pin-pin") en tv-spotjes met Rob de Nijs en Sylvia Millecam ("Jongens, jullie mogen alles van mij weten. Behalve mijn pincode").

Een van de reclames: