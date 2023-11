Leclerc snelste in rommelige tweede vrije training Abu Dhabi, derde tijd Verstappen

Sainz was behoorlijk door elkaar geschud en zijn auto had flinke schade. Voor hem zat de training erop. Toen de andere coureurs na een lange onderbreking weer de baan op gingen, was Hülkenberg van Haas de volgende die crashte. Opnieuw werd een rode vlag gehesen.

De sessie werd al na drie minuten rijden ruw verstoord door een harde crash van Ferrari-rijder Sainz. De Spanjaard verloor op volle snelheid de macht over zijn wagen en knalde in de bandenstapel. Zelf zei Sainz dat de crash werd veroorzaakt door de 'vuile lucht' van de auto voor hem.

In de paar overgebleven minuten kreeg Verstappen zijn RB19 niet helemaal onder controle. "Hij springt op en neer als een kangoeroe", klaagde hij over de boordradio.

Bij Leclerc ging het wél soepel. De Monegask zette een tijd van 1.24,809 neer en was daarmee de snelste.

Rookies in eerste training

In de eerste training was het de beurt aan een aantal nieuwe gezichten. Alle teams zijn verplicht om twee keer per jaar een 'rookie' in de auto te zetten.

Dat moet een coureur zijn die niet meer dan twee grands prix heeft gereden. Omdat de meeste teams die coureurs niet willen inzetten tijdens cruciale weekenden door het jaar heen, wachten ze tot het laatste raceweekend.

Dat betekende dat Verstappen en Pérez een ochtendje vrij kregen van Red Bull-teambaas Christian Horner. De 28-jarige regerend Formule E-kampioen Jake Dennis en de 19-jarige Isack Hadjar namen hun plaatsen over.