Geen Verstappen en andere grote namen in vrije training, veel nieuwe gezichten

Dat betekende dat Verstappen en Pérez een ochtendje vrij kregen van hun teambaas Christian Horner. De 28-jarige regerend Formule E-kampioen Jake Dennis en de 19-jarige Isack Hadjar namen hun plaatsen over.

Dat komt omdat alle teams verplicht zijn om twee keer per jaar een 'rookie' in de auto te zetten. Dat moet een coureur zijn die niet meer dan twee grands prix heeft gereden. Omdat de meeste teams die coureurs niet willen inzetten tijdens cruciale weekenden door het jaar heen, wachten sommigen tot het laatste raceweekend.

Een bijzonder gezicht in de eerste vrije training van de Grand Prix in Abu Dhabi vrijdagmorgen. Max Verstappen, Lewis Hamilton en Sergio Pérez reden geen meter. Er kwamen vooral heel veel nieuwe namen op de baan.

De twee nieuwelingen presteerden overigens niet heel bijzonder met een 16de en 17de plaats in de eerste vrije training, ze waren meer dan een seconde langzamer dan de snelste coureur, George Russell.

Waarschijnlijk komen de nummer 1 en 2 in de WK-stand later vandaag, tijdens de tweede vrije training, wel weer in actie.