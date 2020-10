NOS haalt na aanhoudende bedreigingen logo van satellietwagens

De satellietwagens waarmee de NOS door het land rijdt om op locatie te kunnen werken, zijn niet meer voorzien van het logo. De NOS ziet zich hiertoe genoodzaakt door een aanhoudende reeks van bedreigingen aan het adres van medewerkers.

Vrijwel dagelijks worden journalisten en technici die voor verslaggeving onderweg zijn, geconfronteerd met opgestoken middelvingers of scheldpartijen. Ook wordt er afval naar hen gegooid, en worden de wagens op de weg afgesneden of geblokkeerd. Monteren en het leggen van radio- en televisieverbindingen met Hilversum wordt bij tijd en wijle onmogelijk gemaakt door op de auto te bonzen of er tegenaan te plassen.

"En het gaat niet alleen om wat er feitelijk gebeurt, maar ook om de angst dat je wat overkomt of wordt aangedaan", zegt hoofdredacteur NOS Nieuws Marcel Gelauff.

Bewaking

Het is ook al een tijdje beleid dat verslaggevers niet meer zonder bewaking naar publieksmanifestaties gaan. Gelauff: "Zo diep zijn we gezonken en het verbijsterende is: het is allemaal in korte tijd snel anders geworden."

De hoofdredacteur spreekt van een "nederlaag voor de NOS, maar vooral ook voor de journalistiek". "De journalistiek ligt onder vuur van mensen en groeperingen, die alleen hun eigen wereld willen terugzien, elk ander perspectief onmogelijk proberen te maken en daarmee de persvrijheid aantasten."

Dreigingsanalyse NCTV

Precies vandaag signaleert de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), Pieter-Jaap Aalbersberg in zijn nieuwe Dreigingsanalyse dat sinds de uitbraak van het coronavirus de maatschappelijke onrust zichtbaarder is geworden, zowel op straat als op sociale media. De NCTV spreekt van een activistische bovenlaag, die relatief breed en gemêleerd is.

Daarnaast is er een "radicale onderstroom met extremistische gedragingen". Deze mensen belagen politici en journalisten, intimideren politiemensen of publiceren online lijsten met privé-adressen van politieagenten en politici.