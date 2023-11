PVV-senator Gom van Strien aangesteld als verkenner voor de kabinetsformatie

De verkenner zal op verzoek van de PVV en met instemming van de andere partijen gaan onderzoeken welke coalities er mogelijk zijn en waar de eerste gesprekken met de fractievoorzitters over moeten gaan. Bijna alle fractievoorzitters stemden in met de voordracht, alleen Van Baarle van Denk was tegen.

Gom van Strien wordt de verkenner in de eerste fase van de kabinetsformatie. Hij is al ruim 12 jaar Eerste Kamerlid van de PVV.

"Ik ben blij dat er een verkenner is met een zeer groot draagvlak", zei Kamervoorzitter Bergkamp. Ze voegde eraan toe dat Wilders had uitgelegd dat Van Strien als senator geen onderdeel uitmaakt van de dagelijkse politiek en daarom voldoende afstand daarvan heeft.

Bergkamp zei verder dat het hielp dat de partijen een dag hadden genomen om de emoties van de verkiezingsuitslag een plek te geven. "Het overleg wat ik net gehad heb was constructief."

Verbijstering

Eerder vanmorgen kondigde VVD-fractievoorzitter Dilan Yesilgöz aan dat haar partij niet in een kabinet zal stappen in verband met het zetelverlies. "Maar wij gaan wel een centrumrechts kabinet mogelijk maken. Constructieve voorstellen zullen we steunen, het is dus een vorm van gedogen."

Caroline van der Plas (BBB) zei verbijsterd te zijn door dit "voorbarige" besluit. CDA-fractievoorzitter Henri Bontenbal verwacht dat de formatie er niet makkelijker op wordt. PVV-leider Wilders noemde het later erg teleurstellend.

De formatie zal bestaan uit drie aparte fases: de verkenningsfase (die vandaag begint), de informatiefase (het echte onderhandelen) en de formatiefase (ministers en staatssecretarissen zoeken).