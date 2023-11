Cosmetische klinieken zetten zonder bevoegdheid injecties als fillers

Verschillende cosmetische klinieken in Noord-Brabant laten ingrepen uitvoeren door personeel dat daarvoor niet bevoegd of opgeleid is. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant .

De omroep onderzocht dertig populaire klinieken in de provincie. Bij dertien daarvan worden de cosmetische ingrepen niet uitgevoerd door een (cosmetisch) arts. Het gaat vaak om ingrepen als injecties met (lip)fillers of spierverslappers, vaak bekend onder de merknaam Botox.

Alleen mensen die een artsenopleiding hebben gevolgd en in het BIG-register staan, zijn bevoegd om fillers en andere injecties te zetten. Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) geeft uitsluitsel over iemands beschermde beroepstitel en de bijbehorende handelingen.

Niet opgenomen

Bij drie klinieken bleken de behandelaars helemaal geen BIG-registratie te hebben. Zonder BIG-registratie is het uitvoeren van de behandelingen strafbaar, schrijft de omroep. In andere klinieken werden de behandelingen bijvoorbeeld uitgevoerd door BIG-geregistreerde verpleegkundigen.

Klanten kunnen de registratie checken, maar doen dat mogelijk niet. "Het BIG-register kan iedereen inzien, maar de vraag is of mensen dat wel weten," zegt Marguerite van Randwijck van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG).

Risico's

Van Randwijck noemt het inzetten van niet-bevoegd personeel "schandalig en gevaarlijk". Volgens haar kan er veel misgaan met injectables. "Je kunt in een bloedvat spuiten, weefsel kan afsterven . En bij een allergische reactie moet je wel weten wat te doen. Ook kunnen er infecties optreden, of een vochtophoping bij de ogen. De risico's zijn enorm."

Bij een deel van de onderzochte klinieken worden de consults via de telefoon gehouden. Van Randwijck: "Telefonisch een goed consult doen is onmogelijk. Hoe kun je zo iemands huid en lippen beoordelen?"

Roy Donders

Een van de klinieken die de omroep onderzocht is van realityster en zanger Roy Donders. Hij voert de behandelingen zelf uit. Hij geeft aan dat hij een cursus heeft gevolgd en zegt dat hij in de veronderstelling was dat hij daarom zelf injecties mag zetten.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) meldt dat er niet direct wordt opgetreden tegen de klinieken die zonder BIG-registratie werken. Daarvoor moet eerst melding zijn gedaan via het Landelijk Meldpunt Zorg.