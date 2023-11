Tientallen arrestaties na rellen in Dublin, meer protesten verwacht

In Dublin zijn 34 mensen gearresteerd na de rellen die gisteren uitbraken na een mesaanval in de Ierse hoofdstad, meldt de lokale politie. Meerdere politiemensen raakten gewond. Een van hen is ernstig gewond. De politie verwacht dat er meer protesten zullen volgen. Gistermiddag viel een man een vrouw en drie kinderen aan op Parnell Square in Dublin. De vrouw en een van de kinderen, een meisje van vijf, raakten zwaargewond. De dader werd door omstanders overmeesterd. Ook hij raakte gewond. De politie heeft niets bekendgemaakt over het motief van de dader. Gisteravond liet de politie weten "niets uit te sluiten" over een mogelijk motief. De politie is niet op zoek naar andere verdachten. Vuurwerk en brand Na de aanval werd het onrustig in het centrum van Dublin en braken er rellen uit. Politiemensen werden aangevallen door relschoppers en er werd met vuurwerk gegooid. Op beelden op sociale media is te zien hoe onder meer een stadsbus en een tram in brand staan. Verschillende winkels werden geplunderd of vernield. In de video hieronder zijn demonstranten en een brandende stadsbus te zien:

De politie sprak al snel nadat de rellen uitbraken van "hooligans uit een rechts-extremistische hoek". In de persconferentie van vandaag sprak de politie over "ongekend geweld" dat Ierland al decennia niet heeft gezien.

Correspondent Verenigd Koninkrijk Arjen van der Horst: "De reden voor de rellen waren waarschijnlijk geruchten op sociale media dat de dader een buitenlandse man zou zijn. De politie heeft dat afgedaan als "misinformatie", maar heeft verder weinig losgelaten over zijn identiteit. Volgens de BBC heeft de dader de Ierse nationaliteit. Dit soort onlusten is vrij uniek voor Ierland. Ierland heeft geen rechts-radicale beweging van betekenis of een anti-immigratiepartij zoals in veel andere Europese landen. Toch komt het niet helemaal uit de lucht vallen. Het afgelopen jaar hebben we in verschillende Ierse steden opstootjes gezien, vooral rond opvangcentra waar geprotesteerd werd tegen de komst van vluchtelingen. Ook dat ging er geregeld grimmig en agressief aan toe, maar deze mate van geweld hebben we nog niet eerder gezien."