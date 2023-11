Wielerploeg Jumbo-Visma heeft nieuwe naam: Team Visma-Lease a Bike

Met Lease a Bike vond de ploeg een geldschieter in eigen gelederen. Lease a Bike is mede-eigendom van de Nederlandse familie-multinational Pon en Volkswagen Financial Services en kwam begin dit jaar als subsponsor bij de wielerploeg.

"Dankzij Visma en Lease a Bike beschikt het team over de middelen om zich verder te ontwikkelen en verbeteren", legt Plugge uit. "We hebben in het afgelopen jaar opnieuw bewezen dat we samen in staat zijn om te groeien en successen te boeken. Dat is ook op de lange termijn ons gezamenlijke doel."

Jumbo-Visma groeide de afgelopen jaren uit tot de beste wielerploeg ter wereld, Dit jaar voltooide de ploeg een unieke trilogie door het winnen van de Giro d'Italia met Primoz Roglic, de zege van Jonas Vingegaard in de Tour de France en de eindoverwinning van Sepp Kuss in de Vuelta a España.

Volgend jaar moet Team Visma-Lease a Bike het doen zonder Roglic. De 34-jarige Sloveen zet zijn loopbaan voort bij Bora-hansgrohe. Op donderdag 21 december presenteert Team Visma-Lease a Bike de ploeg, de nieuwe huisstijl en de doelen voor komend jaar.