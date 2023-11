Bray, bekend van zijn iconische '180', stopt als dartsscheidsrechter

Russ Bray, bijgenaamd 'The Voice', stopt binnenkort als scheidsrechter bij professionele dartswedstrijden. Zijn iconische '180' zal tijdens de finale van het komende WK, op 3 januari, voor het laatst te horen zijn op televisie.

'De stem van het darten' staat bekend om zijn schorre stemgeluid en is geliefd bij spelers en fans. Tegenover het Australische CODE Sports verklaarde hij vorig jaar dat hij op zijn tiende was begonnen met roken. Wel voegde hij daaraan toe al geruime tijd te zijn gestopt.

De 66-jarige Engelsman maakte in 1996 zijn debuut bij dartsbond PDC en vindt het na een loopbaan van bijna dertig jaar tijd om ruimte te bieden aan een volgende generatie scheidsrechters. "Er komt een aantal geweldige youngsters aan", vertelt hij in een interview met de bond.

Iconische momenten

Bray was als scheidsrechter getuige van een aantal iconische momenten in de dartssport, waaronder de eerste PDC-wereldtitel van Raymond van Barneveld in 2007. Vijf jaar eerder zag hij hoe Phil Taylor voor het eerst een perfecte leg, een zogeheten negendarter, uitgooide op een PDC-televisietoernooi.

Op 1 januari 2014 stond Bray op het podium tijdens de WK-finale tussen Peter Wright en Michael van Gerwen. Van Gerwen, destijds 24 jaar oud, werd toen voor het eerst in zijn loopbaan wereldkampioen en is nog altijd de jongste speler ooit die dat voor elkaar heeft gekregen.

Bray blijft ook na zijn afscheid als scheidsrechter betrokken bij de sport. De 66-jarige Engelsman gaat vanaf volgend jaar aan de slag als ambassadeur bij de PDC. De dartsbond heeft die functie speciaal voor hem gecreëerd, "omdat we vinden dat het een verlies zou zijn om zijn bijdrage aan de sport volledig te verliezen."

Tijdens het WK van vorig jaar gaf Bray een rondleiding in Alexandra Palace, waar het eindejaarstoernooi traditioneel wordt gehouden: