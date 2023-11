KWF: 1 op de 3 kankergevallen is te voorkomen, roken grote boosdoener

Een derde van alle kankergevallen in Nederland wordt veroorzaakt door een ongezonde leefstijl en leefomgeving. Dat blijkt uit onderzoek van TNO. Volgens KWF Kankerbestrijding zijn er tot 40.000 gevallen te voorkomen door gezonder te leven.

Het onderzoek richt zich op 2019, het laatste jaar voor corona. In de coronaperiode werden er veel minder kankerdiagnoses gesteld. De laatste keer dat TNO dit onderzoek uitvoerde was in 2014.

Nog steeds is roken de belangrijkste veroorzaker van kanker, met 19.095 diagnoses (16 procent van alle gevallen). 5 procent van de gevallen komt door blootstelling aan de zon en nog eens 5 procent door ongezonde voeding, zoals te veel bewerkt vlees en te weinig groente en fruit.

Preventie

Volgens KWF-directeur Carla van Gils hebben we dus invloed op het aantal kankergevallen: "Je kan zelf iets doen. Het belangrijkste is niet roken, gezonde voeding en verstandig omgaan met uv-straling", zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal.

Ook kan de overheid wat KWF betreft nog veel doen om het aantal kankergevallen terug te dringen, zoals het terugbrengen van het aantal verkooppunten van sigaretten. "Daarnaast is 80 procent van wat in de supermarkt ligt ongezond. Dat zou andersom moeten zijn, zodat een gezonde keuze veel gemakkelijker wordt." De instantie pleit onder meer voor een reclameverbod op ongezonde voeding en alcohol.

Daarnaast zou een gezondere leefstijl gestimuleerd moeten worden. "Zorg voor een speelomgeving voor kinderen die aantrekkelijk is of het toegankelijk maken van sportabonnementen", zegt Van Gils.