China geeft meer informatie over uitbraak luchtweginfecties onder kinderen

China zegt dat het geen ongebruikelijke of nieuwe ziekteverwekkers heeft gevonden bij een luchtwegaandoening die opvallend veel Chinese kinderen treft. Wereldgezondheidsorganisatie WHO had om een onderzoek gevraagd .

Sinds half oktober hebben veel kinderen last van een atypische longontsteking. Ziekenhuizen in verschillende steden hebben moeite om alle zieke kinderen op te vangen.

Lokale media meldden de afgelopen dagen dat ziekenhuizen zijn overspoeld door kinderen met longklachten. Daarbij is het opvallend dat kinderen amper hoesten, maar vooral erg hoge koorts krijgen en longknobbeltjes hebben.

Opheffing coronamaatregelen

Volgens China komt de uitbraak door de opheffing van de coronamaatregelen. Op verzoek van de WHO publiceerde het staatspersbureau Xinhua gisteren een artikel waarin functionarissen van de Chinese Nationale Gezondheidscommissie worden geciteerd die zeiden dat ze veel aandacht besteden aan de diagnose en de zorg voor kinderen met aandoeningen aan de luchtwegen.

De WHO zegt de situatie nauwlettend in de gaten te houden en dat er nauw contact is met de Chinese autoriteiten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is er geen reden voor paniek en wordt er bij uitbraken altijd contact op genomen met de lokale autoriteiten. De WHO zegt dat de organisatie sinds de corona-uitbraak in 2020 transparanter is geworden over vermoedens van uitbraken.