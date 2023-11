Bacterie in drinkwater Assen en Rolde, advies om water te koken

In het drinkwater van Assen en Rolde is bij een controle de E. colibacterie gevonden. Inwoners wordt geadviseerd om hun drinkwater eerst drie minuten te koken. Het betreft volgens RTV Drenthe zo'n 30.000 huishoudens.

Hoe de bacterie in het water is terechtgekomen, is volgens drinkwaterbedrijf WMD nog niet duidelijk. De komende dagen wordt het water gecontroleerd. Het kookadvies blijft van kracht totdat de bacterie niet meer wordt aangetroffen.

Inwoners van Assen en Rolde hoeven water dat gebruikt wordt tijdens het bereiden van eten, douchen of handen wassen niet eerst te koken.

De E. colibacterie komt van nature voor in de darmen van mensen en dieren. De bacterie kan echter bij besmet voedsel of water leiden tot maag- en darmklachten.