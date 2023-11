Museum wil gedumpte sarcofaag uit bushokje hebben, ook al is hij nep

Verschillende partijen hebben zich gemeld bij de gemeente Rheden omdat ze interesse hebben in de gedumpte sarcofaag die eerder deze week in een bushokje werd achtergelaten . Museumpark Orientalis in Berg en Dal wil de tombe graag hebben om tentoon te stellen.

"Het past goed binnen ons aanbod", zegt woordvoerder Gerton Hermers tegen Omroep Gelderland . Orientalis heeft een Egyptisch huis met daarnaast een nagebouwde Egyptische tombe waar de sarcofaag zou moeten komen. "Zeker voor kinderen is het leuk om zoiets te zien."

Het museum heeft interesse hoewel de sarcofaag geen authentiek Egyptische herkomst heeft. "Absoluut niet. Het ziet ernaar uit dat het een kitscherige kast is. Misschien iets waar je drank in kwijt zou kunnen. Echt een Las Vegas-object", aldus Hermers.

Drie maanden wachten

De gemeente Rheden heeft de sarcofaag in beslag genomen en zegt tegen de omroep dat de gigantische kist voorlopig opgeslagen blijft. "We behandelen dit als een gevonden voorwerp en daarvoor krijgt de rechtmatige eigenaar altijd drie maanden de tijd om zich te melden", vertelt een woordvoerder.

Als de eigenaar zich niet meldt, beslist de gemeente wat ermee gebeurt. Vernietigen vindt de gemeente in ieder geval geen optie. "We hebben al veel telefoontjes gehad van mensen die de sarcofaag wel wilden hebben", aldus de woordvoerder.