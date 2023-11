Rodrygo kreeg racistische berichten na ruzie met Messi: 'Racisten hebben altijd dienst'

"We zijn naar de kleedkamer gegaan. Dat was het beste om de rust terug te brengen."

Messi en Rodrygo kregen het met elkaar aan de stok in de wedstrijd die voorafgaand al ontsierd werd door rellen tussen supporters . Na de volksliederen gingen ingehuurde beveiligers en de politie de confrontatie aan met Argentijnse fans, die in groten getale tussen de thuissupporters zaten. Aanvoerder Messi besloot zijn team naar binnen te begeleiden.

"Als we niet doen wat ze willen, als we ons niet gedragen zoals ze denken dat we zouden moeten, als we iets dragen dat hen stoort, als we ons hoofd niet laten zakken als we worden aangevallen, als we ruimtes innemen waarvan zij denken het alleen van hen is, dan komen de racisten in actie met hun criminele gedrag. Maar zij hebben pech, we zullen niet stoppen", zegt de aanvaller op Instagram en X, voorheen bekend als Twitter.

Steun van Neymar

Rodrygo krijgt op zijn sociale media-post over de nieuwe racistische bejegeningen nu voornamelijk steunbetuigingen. Die krijgt de aanvaller ook van zijn teamgenoot bij de nationale ploeg, Neymar.

Het is niet de eerste keer dat een Braziliaanse voetballer racistisch wordt bejegend. Vinicius Junior beklaagde zich december vorig jaar ook op zijn sociale media nadat hij oerwoudgeluiden hoorde tijdens de wedstrijd tegen Real Valladolid.

De voetballer kreeg in juni dit jaar de leiding in een speciale commissie van de FIFA, die racisme wil uitbannen in de sport.