Kabinetsformatie van start: bijeenkomst Kamervoorzitter Bergkamp

Ook in de ministerraad zal worden nagepraat over de verkiezingsuitslag . Het gaat dan niet alleen over het feit dat alle regeringspartijen door de kiezer een stuk kleiner zijn gemaakt. Er moet ook worden besproken hoe de formatie van een nieuw kabinet zou kunnen verlopen en welke taken er nog voor het 'oude' kabinet liggen.

Het is voor het eerst dat de kabinetsformatie gaat verlopen via nieuwe, maar vooral duidelijker afspraken die de Tweede Kamer heeft gemaakt. De formatie bestaat uit drie aparte fases: de verkenningsfase (die vandaag begint), de informatiefase (het echte onderhandelen) en de formatiefase (ministers en staatssecretarissen zoeken). Elke fase wordt openbaar en met een verslag afgerond.

Voor de tweede fase worden op een gegeven moment informateurs aangewezen die met de partijen om tafel gaan die er mogelijk wel uitkomen. De Kamer heeft uitgesproken hier een beetje vaart in te willen houden.

Helemaal aan het eind van het proces, in de derde fase, komen er openbare gesprekken of hoorzittingen met kandidaat-ministers. Dat is althans als de coalitiepartijen het daarover eens worden. Want bijvoorbeeld de PVV is daar voor, maar de VVD tegen.