Wekdienst 24/11: Gevechtspauze Gaza ingegaan • Partijen aan de slag met verkiezingsuitslag

Goedemorgen! Vanochtend om 06.00 uur ging de tijdelijke gevechtspauze in de Gazastrook in. En de politieke partijen hebben formatie-overleg. De PVV wijst een verkenner aan die gaat onderzoeken welke coalities er mogelijk zijn.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de wegwerkzaamheden en hier zie je waar er aan het spoor wordt gewerkt.

Wat kun je vandaag verwachten?

Om 10.30 uur komen alle fractievoorzitters bijeen in de Tweede Kamer. Zij zullen een verkenner aanwijzen die op verzoek van de PVV en met instemming van de andere partijen gaat onderzoeken welke coalities er mogelijk zijn.

In delen van het land worden maatregelen genomen vanwege hoogwater; onder meer de Hollandse IJsselkering en de Haringvlietsluizen zijn dicht. Door stormachtige wind worden aan de kust verhoogde waterstanden verwacht.

Pinnen in de supermarkt is jarig. Vandaag 35 jaar geleden rekende toenmalig minister van Financiën Ruding een speculaaspop af in een Amsterdamse Albert Heijn.

Wat heb je gemist?

De aangekondigde wapenstilstand tussen Hamas en Israël is vanochtend ingegaan. Er is afgesproken vier dagen de wapens neer te leggen. In de tussentijd kunnen er per dag 200 vrachtwagens met hulpgoederen Gaza in. Vanuit Egypte zal er elke dag 130.000 liter diesel en vier vrachtwagens met gas naar Gaza gaan.

Als aan de voorwaarden wordt voldaan, laat Hamas later vandaag ook Israëlische gijzelaars vrij, en Israël moet vervolgens Palestijnen vrij laten. Kort na het ingaan van het bestand is in twee Israëlische dorpjes bij de grens het luchtalarm afgegaan. Het is niet duidelijk of er ook daadwerkelijk projectielen zijn afgeschoten vanuit Gaza.