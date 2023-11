Wel polepositions, geen zeges voor Leclerc: 'Kan je hem bijna niet kwalijk nemen'

Afgelopen weekend pakte Charles Leclerc in Las Vegas zijn 23ste poleposition in de Formule 1, maar zijn totaal aantal grand prix-overwinningen staat nog altijd maar op vijf. In 2023 pakte de Ferrari-coureur vijf poles, en nul overwinningen. Het wordt nog erger: de laatste twaalf GP's waarin Leclerc op pole stond, won telkens een Red Bull-coureur. "Dat ziet er voor hem heel slecht uit. Alleen om het in perspectief te zetten: in de meeste gevallen had Verstappen wel een betere auto in de race", vindt F1-analist Jeroen Bleekemolen. Alleen Carlos Sainz lukte het dit jaar om een pole om te zetten in een zege. Voor Leclerc wordt zijn zogenoemde pole/overwinning-ratio steeds slechter. "Natuurlijk zitten er races bij die hij had kunnen- of moeten winnen, maar je kan het hem bijna niet kwalijk nemen", vult Bleekemolen aan.

Foto: 42ba88f1-efcd-386b-90ff-d1ab61face38 - NOS

Volgens Ernest Knoors, voormalig ingenieur bij Ferrari, is Leclerc iemand die in een kwalificatie alles, tot aan de kleinste details, uit een wagen kan halen. "De auto is misschien niet competitief over een hele race, maar over één ronde kan Leclerc de absolute limiet opzoeken." "Een ongeluk zit zeker bij hem in een klein hoekje, maar hij heeft niet de auto gehad die de beste van het veld was." Met name op het gebied van bandenslijtage laat de Ferrari tijdens de races nog weleens te wensen over, terwijl dat juist het sterke punt is van de Red Bull. Sterke race Las Vegas Beide kenners zijn het erover eens dat hoewel Leclerc in vorige seizoenen regelmatig kansen weggooide, het dit jaar grotendeels buiten zijn macht ligt. "In Las Vegas was hij ondanks zijn tweede plaats tevreden, omdat hij een goede race reed", zegt Bleekemolen. "Als hij hem weg had gegooid door een eigen fout, was het meer aan hem blijven kleven." Ondanks een tijdstraf en een botsing tijdens de race in Las Vegas, pakte Max Verstappen afgelopen weekend zijn achttiende overwinning van het seizoen. Nog nooit won een coureur zo vaak in een jaar. De kruimels waren voor zijn teamgenoot Sergio Pérez (twee zeges) en voor Sainz, die in Singapore won. Leclerc leek lange tijd op weg naar een overwinning in de straten van Las Vegas, maar een safety car op het verkeerde moment gooide roet in het eten voor de Monegask.

Foto: 3c4882a7-6e3f-30ac-bc9c-698180d1b809 - AFP

Voor Frédéric Vasseur komt tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi dit weekend zijn eerste seizoen als teambaas bij Ferrari ten einde. Hoewel de Scuderia opnieuw geen kampioen is geworden, zijn er volgens Bleekemolen zeker ontwikkelingen. "Toen hij begon, was de auto nog niet goed, maar daar kon hij niets aan doen. Nu zien we ze steeds verder naar voren gaan op de grid." Knoors ziet dat er met name operationeel veel is verbeterd. "De manier waarop ze beslissingen nemen, de racestrategie en de pitstops, daar zijn ze veel meer mee bezig. In de tweede helft van het seizoen was er een stijgende lijn zichtbaar.

Doortastender Volgens Knoors is de structuur waarin Vasseur werkt niet zo veranderd sinds er aan het begin van het jaar een aantal grote namen in de staf zijn vertrokken. "Daarvoor heeft hij geen nieuwe talenten teruggehaald. Hij heeft wel veranderingen aangebracht binnen de bestaande organisatie. Je moet hem als credit geven dat het team doortastender te werk gaat op het circuit, bijvoorbeeld als het gaat om communicatie."

Foto: 866a2b5c-9490-32d1-87f3-1a8c58aeb9ad - AFP