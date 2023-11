Vandaag flink geld toe bij stroomgebruik in Finland door foutje elektriciteitsbedrijf

In Finland zullen prijsbewuste mensen vandaag wel wat minder lang nadenken over het aanzetten van de wasmachine, het opladen van de elektrische auto of een lange zit in de sauna. Door een fout van een energiebedrijf is de prijs van een megawattuur elektriciteit in Finland vandaag zeer negatief: -203,40 euro. Dat betekent dat mensen geld krijgen voor hun stroomverbruik. En dat terwijl de stroomprijs in andere Noord-Europese landen vandaag gemiddeld 35,23 euro per megawattuur is.

Volgens netbeheer Fingrid heeft het bedrijf Kinect Energy bij de 'stroombeurs' Nordpool verkeerde gegevens aangeleverd, waardoor elektriciteit opeens spotgoedkoop is. Het bedrijf bood in z'n eentje de hele dag 5787 megawatt aan energie aan, terwijl heel Finland op een gemiddelde dag zo'n 10.000 megawatt verbruikt. Daardoor werd er opeens veel meer stroom aangeboden dan eigenlijk wordt verbruikt.

Een correctie komt er niet, zo zegt Fingrid tegen de Finse publieke omroep YLE. De stroomprijs is wel vaker negatief, maar dat komt dan door een overvloed aan elektriciteit. Dat gebeurt ook in Nederland, als de productie van zon- en windenergie op volle toeren draait. Nu is die overvloed er niet, omdat het slechts om een fout gaat.

Geen ongerustheid

Zorgen bij de netbeheerder over de stabiliteit van het elektriciteitsnet zijn er niet. Er is volgens Fingrid voldoende capaciteit in Finland, Zweden, Noorwegen en Estland. De afgelopen tijd werd er juist minder stroom opgewerkt vanwege relatief lage stroomprijzen. Mocht er onverhoopt toch iets misgaan, dan zal de beheerder zelf ingrijpen.

Fingrid zegt tegen YLE dat zo'n situatie eigenlijk nooit voorkomt. Wie er opdraait voor de kosten van deze fout is overigens niet duidelijk. "Laten we ons nu richten op de aanpak van deze situatie", zegt de netbeheerder.