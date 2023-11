Bestand tussen Israël en Hamas gaat straks in, Israël informeert familie van gijzelaars

Om 06.00 uur Nederlandse tijd gaat een staakt-het-vuren in tussen Israël en Hamas van zeker vier dagen. Het bestand geldt voor de gehele Gazastrook. Onderdeel van de deal is ook een uitruil van Israëlische gijzelaars en Palestijnse gevangenen.

Later vandaag, om 15.00 uur, worden dertien Israëlische gijzelaars die door Hamas werden ontvoerd vrijgelaten. Het gaat om vrouwen en kinderen. De komende dagen worden naar verwachting meer ontvoerde Israëliërs vrijgelaten, in totaal vijftig mensen. Volgens het kantoor van premier Netanyahu heeft Israël inmiddels een lijst ontvangen van gijzelaars die vrij worden gelaten, en is er contact met hun familieleden.

In ruil laat Israël Palestijnse vrouwen, kinderen en 18-jarigen vrij. Het gaat om zo'n 150 mensen die in Israëlische gevangenissen zitten. Het is niet bekend hoeveel Palestijnen er vandaag worden vrijgelaten. En ook is niet duidelijk wanneer zij op vrije voeten komen.

Ook meer hulpgoederen

Verder gaan er de komende dagen dagelijks 200 vrachtwagens met hulpgoederen, 130.000 liter diesel en vier vrachtwagens met gas de Gazastrook in. Dat is meer dan wat er nu via de grensovergang bij Rafah naar binnen gaat, maar veel minder dan noodzakelijk is volgens de Verenigde Naties en hulporganisaties.

Israël zegt dat het bestand langer kan voortduren, zolang Hamas zeker tien gijzelaars per dag vrijlaat.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Qatar, dat ook betrokken was bij de deal, worden het bestand en de vrijlating van de gijzelaars vanuit Qatar gevolgd. Vanuit daar is er ook direct contact mogelijk met Israël, Hamas en met het Rode Kruis. "We hopen dat dit bestand leidt tot een kans voor een permanente wapenstilstand", klinkt het vanuit Qatar.

Bij de aanslagen van Hamas op Israël op 7 oktober kwamen 1200 mensen om het leven en worden volgens Israël zo'n 240 gijzelaars ontvoerd. Het Israëlische leger startte daarna met een operatie in de Gazastrook. Daarbij zijn volgens Hamas zo'n 13.000 Gazanen om het leven gekomen.