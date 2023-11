Acteur Helmert Woudenberg (78) plotseling overleden

Acteur, regisseur en toneelschrijver Helmert Woudenberg is gisteren plotseling overleden. Dat meldt zijn zoon aan persbureau ANP. De 78-jarige Woudenberg was bezig met een tour met het toneelstuk Blind, en zou volgende week meerdere keren optreden in diverse theaters in het land. Hij overleed aan een hartaanval.

Woudenberg was een van de oprichters van het bekende theatercollectief Het Werktheater. Hij was bekend door rollen in onder meer de Nederlands-Duitse speelfilm Blue Movie, de film Amsterdamned en de tv-serie Flikken Maastricht, waarin hij enige jaren de rol van commissaris Eugène Hoeben speelde.

De acteur werd geboren in 1945 in de Duitse plaats Elspe. Hij was de kleinzoon van NSB-leider Hendrik Jan Woudenberg en de zoon van Jan Woudenberg, die diende bij een Nederlandse eenheid van de Waffen-SS en sneuvelde kort voor zijn geboorte in Polen. Over deze achtergrond speelde hij in 2004 de voorstelling Leefbaar van zijn jeugdvriend Ischa Meijer, die als kind het kamp Bergen-Belsen overleefde.