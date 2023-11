Keepster Van Eijk na verlies Ajax: 'De ene week de held, de andere week de sukkel"

De voetbalsters van Ajax verrasten bij hun Champions League-debuut met 2-0 winst op het veel sterker geachte Paris Saint-Germain, maar een week later staat de ploeg weer met twee benen op de grond. Bij AS Roma werd een tamelijk kansloze 3-0 nederlaag geleden. "Tja, wedstrijden verschillen", constateert doelvrouw Regina van Eijk droogjes. Ze was de eerste om toe te geven dat ze er zelf ook een flink aandeel in had gehad. "Bij de tweede goal gleed ik uit. Als keeper is dat funest. Shit happens. De tweede helft stonden we goed. We waren toen dominant. Zonde om het zo weg te geven in het begin. Ik zie het ook wel als een wanprestatie. En dan heb ik het over mezelf. Maar dat hoort erbij: de ene week ben je de held en de andere week de sukkel." Bij de pakken neerzitten doet Van Eijk, die ook bij de 1-0 niet geheel vrijuit ging, echter niet. "Dit is topsport. Op naar de volgende wedstrijd. Er zijn er nog vier wedstrijden te gaan, nog hartstikke veel om wat te laten zien. We zijn nog niet klaar."

Ajax-aanvoerder Sherida Spitse reageert op de 3-0 nederlaag in de Champions League tegen AS Roma. - NOS

Aanvoerster Sherida Spitse haalde het gebrek aan ervaring aan. De landskampioen doet het met veel jonge spelers die bovendien niet gewend zijn aan zo'n vol programma. "Dat is geen excuus, maar door de vermoeidheid ga je fouten maken. Geen goede aanname, of de bal te hard of te zacht spelen. Dat is een logisch gevolg na zoveel van zulke wedstrijden." De recordinternational besefte dat de foutjes in het begin zwaar wogen. "Op dit niveau wordt dat afgestraft. Daardoor kwamen zij in de wedstrijd. In de tweede helft stond het wel aardig, denk ik. Toen hebben we ook wat kansen gecreëerd. Maar we waren ook slordig. Daarin zag je dat we vorige week beter waren dan vandaag."

Ajax-trainer Suzanne Bakker reageert op de nederlaag tegen AS Roma, dat in de Champions League donderdagavond overtuigend te sterk was voor de Amsterdamse ploeg. - NOS