Bloemendaal klopt Kampong en verdringt Utrechters van derde plaats

De inhaalwedstrijd in de Tulp hoofdklasse tussen de hockeyers van Kampong en Bloemendaal is geëindigd in een 2-0 zege voor de gasten. Die wippen daardoor over de Utrechters heen naar de derde plaats op de ranglijst.

Het duel had eigenlijk al op de derde speeldag van de competitie afgewerkt moeten worden, maar toen hadden beide clubs verplichtingen elders. Toch stonden ze tegenover elkaar: in de eerste ronde van de Euro Hockey League in Barcelona. Kampong won met 2-1 en stootte daarmee de titelhouder uit het toernooi.

Wallace ontbreekt

Op de Klapperboom in Utrecht waren de rollen omgedraaid. Jorrit Croon bracht de gasten als vroeg in de wedstrijd op voorsprong door doelman David Harte met een forehandschot te verrassen. De paal voorkwam daarna de gelijkmaker van Duco Telgenkamp.

Bloemendaal moest het doen zonder Zach Wallace, die zich met Groot-Brittannië aan het voorbereiden is op de Pro League. Maar de voor de titel Wereldspeler van het Jaar genomineerde Brit werd ogenschijnlijk niet gemist.

Na rust nam Bloemendaal in ieder geval verder afstand dankzij een treffer van Teun Beins. Kampong trachtte nog wel wat terug te doen, maar slaagde daar niet in, ook niet met een man meer in de slotfase.