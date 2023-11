Betogingen in Utrecht en Amsterdam vanwege winst PVV

In meerdere steden is gedemonstreerd naar aanleiding van de grote verkiezingswinst van de PVV. In onder meer Amsterdam en Utrecht gingen mensen de straat op.

In Amsterdam waren volgens AT5 vanavond ruim duizend actievoerders bijeen op de Dam. Op een podium kwamen mensen aan het woord die uithaalden naar de PVV en naar Israël. Betogers scandeerden ook geregeld de omstreden leus From the river to the sea, Palestine will be free.

De actie was georganiseerd door een krakerscollectief. Volgens de groep heeft Nederland gisteren "te midden van een genocide in Gaza" massaal voor islamofobie gekozen.

"Maar links is nog niet verslagen in de straten", stond in de oproep op sociale media. "Spreek je uit tegen islamofobie, tegen racisme, tegen queerhaat. Spreek je uit voor de klimaatstrijd!"

'You are not alone'

Ook bij het stadhuis in Utrecht kwamen volgens RTV Utrecht aan het einde van de middag meer dan duizend mensen bijeen, om zich uit te spreken tegen uitsluiting. Schouder aan schouder scandeerden ze klappend "You are not alone".

De betoging was georganiseerd door onder anderen Charifa Soulami van de Utrechtse GroenLinks-afdeling. "Wij zullen nooit accepteren dat mensen als minder worden gezien, worden uitgesloten of gediscrimineerd", sprak zij via een megafoon de aanwezigen toe. "We laten niemand in de steek en vechten voor de rechten van iedereen."

Even later was op dezelfde plek opnieuw een betoging, maar dan georganiseerd door de linkse beweging Antifa, zegt de gemeente. Die actie trok enkele honderden demonstranten. Er waren ook tientallen tegenbetogers. Agenten op paarden wisten de groepen uit elkaar te houden. Van confrontaties was volgens de politie geen sprake.