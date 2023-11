Groenen en Martens met PSG ook onderuit tegen Bayern München

Paris Saint-Germain, dat vorige week verrassend met 2-0 verloor van de Ajax-vrouwen, heeft ook de tweede wedstrijd in Champions League-groep C niet weten te winnen. De Franse ploeg, met deze keer naast Jackie Groenen ook Lieke Martens in de gelederen, ging in eigen huis met 1-0 onderuit tegen Bayern München

Na rust zette Tabita Chawinga de Duitse doelvrouw Maria Grohs aan het werk en zeilde een schot uit de draai van Groenen rakelings over de lat. Aan de overzijde kon Kiedrzynek bijtijds een hand uitsteken toen de bal na een Bayern-hoekschop via de rug van ploeggenote Grace Geyoro haar kant op kwam.

In de levendige eerste helft waren aan beide kanten nog wat kansjes waarvan de grootste toch ook voor de Duitse ploeg was. Lea Schuller kreeg haar voet echter niet goed tegen de lage voorzet Jovana Damnjanovic.

PSG drong uiteraard wel aan om in ieder geval nog een punt over te houden aan het duel, maar deed dat met te weinig overleg en overtuiging om de bezoekers, waar Jill Baijings niet van de bank kwam, daadwerkelijk in verlegenheid te brengen.

Bayern München, dat een week geleden een 2-0 voorsprong uit handen gaf tegen AS Roma, heeft nu uit twee duels vier punten verzameld, terwijl PSG op nu blijft staan. Later vanavond spelen in Italië AS Roma en Ajax tegen elkaar.