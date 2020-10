Binnen twee dagen coronapatiënten naar Duitsland

De eerste Nederlandse coronapatiënten worden morgen of overmorgen overgeplaatst naar Duitsland. Dat zegt Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. "We staan op het punt om de Duitse collega's te vragen om de eerste patiënten te gaan ontvangen."

Eerder in de coronacrisis werden ook al tientallen Nederlandse patiënten verplaatst naar Duitsland, waar de IC-capaciteit veel groter is. De verplaatsing van de patiënten gaat nu op dezelfde manier, zegt Kuipers. "We weten welke Duitse ziekenhuizen bereid zijn om patiënten over te nemen. We houden ze nog iedere dag op de hoogte."

Volgens Kuipers zijn de verplaatsingen, via mobiele intensivecare-units en helikopers, zeer ingrijpend, ook binnen Nederland. "Dat is voor de patiënt ingrijpend en voor de familie is het ook ingrijpend. Daar komt nu dan nog een keer de taal bij", zegt hij over de verplaatsingen naar Duitsland.

Tien per dag

Bij de huidige stroom nieuwe patiënten per dag zegt Kuipers dat er maximaal dagelijks zo'n tien mensen overgeplaatst kunnen worden naar Duitsland.

"Het is goed voor mensen om zich te realiseren dat de stijging zodanig is dat ziekenhuizen overal in Nederland, zelfs bij de meest optimale spreiding, gewoon in de knel komen", zegt Kuipers. In de Nederlandse ziekenhuizen liggen nu 1526 coronapatiënten, van wie 313 op de intensive care.

"De trend is dat het heel langzaam sneller doorstijgt", zegt Kuipers, die erop wijst dat hij vorige week eenzelfde ontwikkeling schetste. "Als deze trend zich doorzet, dan kom je aan het eind van deze maand op meer dan 2000 opnames uit. We lopen nog steeds conform die trend." Hij hoopt dat de aangescherpte maatregelen van deze week en die van eerder de trend kunnen ombuigen.