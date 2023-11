Geheim logboek Peter R. de Vries onthuld in boek Royce de Vries

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries blijkt een gedetailleerd logboek te hebben bijgehouden over zijn ervaringen als vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces. Ruim twee jaar na zijn dood wordt dit in boekvorm gepubliceerd.

Het boek is mede geschreven door zijn zoon Royce de Vries. Hij is een van de twee mensen die op de hoogte waren van het project van zijn vader, dat bestaat uit gedetailleerde beschrijvingen van gesprekken met Nabil B. en zijn familie, het Openbaar Ministerie en andere betrokkenen.

Peter R. de Vries beschrijft de periode vanaf maart 2020, toen een broer van Nabil B. hem om hulp vroeg. De laatste keer dat de misdaadjournalist zijn logboek bijwerkte, was op de dag dat hij werd neergeschoten, op 6 juli 2021.

Felle kritiek op OM

In de anderhalf jaar die het logboek bestrijkt, geeft De Vries veelvuldig af op de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het OM. De instanties gaan volgens hem amateuristisch om met de beveiliging van de familie van de kroongetuige en communiceren bovendien slecht.

Ook zijn eigen veiligheid werd niet altijd serieus genomen, schrijft De Vries. Uit het boek blijkt verder dat hij geen persoonsbeveiliging accepteerde zolang hij niet te horen kreeg waar een dreiging precies vandaan kwam.

De ervaringen van De Vries komen grotendeels overeen met de bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), die de moorden op de broer van de kroongetuige, advocaat Derk Wiersum en uiteindelijk De Vries zelf onderzocht. Uit het OVV-rapport bleek dat betrokken diensten langs elkaar heen werkten en niet adequaat reageerden op zorgen om de veiligheid van vooral de familie van de kroongetuige.

In het boek beschrijft De Vries tot in detail hoe het OM hem als vertrouwenspersoon van Nabil B. probeerde te weren. Uiteindelijk kwam hij in dienst van de advocaat van de kroongetuige en kon hij toch een rol spelen in het proces. De misdaadverslaggever uit felle kritiek op de onwrikbare en weinig coöperatieve houding van het OM.

John van den Heuvel

Uit het logboek blijkt ook dat De Vries een steeds verder escalerend conflict had met Telegraaf-misdaadverslaggever John van den Heuvel. De twee waren het niet met elkaar eens over de wijze van bijstand aan de kroongetuige.

Royce de Vries heeft ook zijn ervaringen toegevoegd, als zoon en als (inmiddels voormalig) advocaat van familieleden van Nabil B. Hij schrijft dat er de afgelopen jaren veel is gezegd over de rol die zijn vader bekleedde als vertrouwenspersoon, maar dat de beschrijving van zijn vader zelf nog ontbrak.

Daarom heeft hij besloten het logboek, met veel vertrouwelijke informatie en delen van WhatsApp-gesprekken, te publiceren.