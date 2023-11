Europese Commissie keurt betaling 900 miljoen euro aan Hongarije goed

De Europese Commissie heeft goedkeuring gegeven om ruim 900 miljoen euro aan herstelgelden uit te betalen aan Hongarije. Het gaat om geld uit het REPowerEU-programma. Dat is bedoeld voor de 27 lidstaten van de EU om te herstellen van de energiecrisis na de inval van Rusland in Oekraïne en om ondersteuning te bieden bij het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Eind vorig jaar bevroor de EU miljarden euro's die voor Hongarije bestemd waren, omdat het land er niet in slaagde voldoende hervormingen van de rechtsstaat door te voeren. In totaal gaat het om 20 miljard euro die Brussel weigert uit te keren zolang er problemen zijn met corruptie en de rechtsstaat in Hongarije.

Nu de Commissie een positief advies heeft gegeven over een deel van dit bedrag, is het aan de lidstaten om dit besluit goed te keuren. De lidstaten hebben hier vier weken de tijd voor.

Hongaars veto

De Commissie is niet de enige die een troef in handen heeft. De regering van de Hongaarse premier Orbán dreigt met een veto op de eerstvolgende EU-top in december.

Begin deze maand presenteerde de Commissie een positief rapport over de hervormingen in Oekraïne, Moldavië en zes andere landen die lid willen worden van de Europese Unie. Op de EU-top in december zullen de Europese regeringsleiders worden gevraagd dit positieve advies van de Commissie te bekrachtigen.

Volgens de regering van Orbán worden de rechten van de Hongaarse minderheid in Oekraïne geschonden vanwege een nieuwe taalwet die minderheden verplicht om minimaal 70 procent van het onderwijs in het Oekraïens te volgen.