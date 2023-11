Op veel plaatsen maatregelen vanwege hoogwater

In meerdere delen van het land worden maatregelen genomen vanwege hoogwater. Niet alleen in de rivieren en in het IJsselmeergebied staat het water hoog, ook aan de kust worden verhoogde waterstanden verwacht. Zo'n combinatie komt niet vaak voor, zegt Rijkswaterstaat.

Vanavond gaan in Zuid-Holland de stormvloedkeringen Hollandse IJsselkering en de Haringvlietsluizen dicht. Waarschijnlijk volgt ook de Ramspolkering bij Kampen.

Verder wordt de Biesbosch extra in de gaten gehouden. Rijkswaterstaat verwacht dat daar de Noordwaard gaat volstromen, een speciaal voor dat doel aangelegd overloopgebied voor de Merwede. De enige keer dat de Noordwaard volstroomde, was in februari 2020.

Er is ook extra aandacht voor onder meer de situatie in de IJssel-Vechtdelta en de kust van Flevoland. Een aantal veerdiensten naar Ameland, Schiermonnikoog en Vlieland vervalt morgen.

Code geel

Na de vele regen van de afgelopen weken zitten de rivieren, meren en beken al een tijdje behoorlijk vol . Vanwege de verwachte harde wind is Rijkswaterstaat nu ook aan de kust extra alert. In acht provincies geldt morgen code geel.

Gevaar voor overstromingen is er volgens Rijkswaterstaat niet, omdat de waterschappen de afgelopen dagen al diverse voorbereidingen hebben getroffen. Waterpeilen zijn zo veel mogelijk verlaagd en stuwen staan hoog.