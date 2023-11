Opnieuw afschot van grote grazers in de Oostvaardersplassen

Staatsbosbeheer wil deze winter in de Oostvaardersplassen zo'n 360 edelherten en 45 heckrunderen afschieten. De organisatie probeert zo het aantal grote grazers in het natuurgebied tussen Almere en Lelystad terug te dringen.

Staatsbosbeheer heeft in de afgelopen weken met een helikopter het aantal grote grazers in het gebied geteld. Daaruit is gebleken dat er momenteel zo'n 860 edelherten, 345 heckrunderen en 380 konikpaarden rondlopen.

Volgens de organisatie moeten die aantallen omlaag om 's winters dierenleed te voorkomen bij voedselschaarste. Staatsbosbeheer wil het aantal grazers terugdringen naar 500 edelherten, 300 konikpaarden en 300 heckrunderen.

Reguleren

Behalve de edelherten en de heckrunderen wil de natuurorganisatie ook 80 konikpaarden uit het gebied halen. Voor deze dieren wordt gezocht naar andere geschikte gebieden. Als dat niet kan, worden ze geslacht.

Afgelopen voorjaar maakte Staatsbosbeheer bekend dat het grootschalig afschieten niet langer nodig was, omdat het aantal dieren in het natuurgebied voldoende was teruggebracht . De organisatie meldt dat het nu ook niet gaat om grootschalig afschieten, maar om 'reguleren'.

Vlees van de afgeschoten edelherten wordt net als voorgaande jaren zoveel mogelijk beschikbaar gesteld voor consumptie. Een klein deel blijft in het gebied achter als voedsel voor aaseters en insecten.