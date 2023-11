Half jaar cel geëist tegen schipper na dood scholiere door afgebroken giek

Het Openbaar Ministerie heeft zes maanden cel en een beroepsverbod van 2,5 jaar geëist tegen een 49-jarige schipper uit Harlingen voor de dood van een 12-jarige scholiere, vorig jaar zomer. Het meisje overleed doordat de giek van het zeilschip afbrak en op haar terechtkwam.

Het fatale ongeluk gebeurde eind augustus tijdens een schoolreisje van een klas uit Den Haag op de Waddenzee. Het schip was op weg van Terschelling naar Vlieland. Ze overleed ter plekke aan haar verwondingen.

'Ernstig nalatig gehandeld'

De officier van justitie verweet de schipper dat hij ernstig nalatig heeft gehandeld. Zo bleek uit onderzoek dat de giek van het schip niet goed was onderhouden en niet op tijd was vervangen.

Bovendien waren de keuringsrapporten van het schip verlopen, waaronder de keuring van de giek. "Met een verlopen certificaat had het schip op de dag van het ongeval niet mogen varen", zei de aanklager.

Ook andere zaken aan boord waren volgens justitie niet op orde. Zo was de keuring van de reddingsvesten ruimschoots verlopen. De officier van justitie benadrukte dat het schip had moeten voldoen aan alle eisen. "De schipper heeft het nooit gewild, toch reken ik het hem aan."

Controle

In de rechtbank vertelde de verdachte dat de giek plotsteling afbrak toen hij het zeil naar de andere kant van het schip probeerde te brengen. Het zeilschip had op dat moment de wind mee. "Toen hoorde ik gegil en wist ik dat het mis was", zei de schipper volgens Omrop Fryslân , die bij de rechtszaak aanwezig was.

De giek werd volgens de verdachte regelmatig gecontroleerd. "Dat gaat visueel, ook die dag nog." Daarnaast had de schipper naar eigen zeggen niet gezien dat de geldigheid van de certificaten waren verlopen.

"Ik heb voorafgaand aan het vaarseizoen de certificaten wel gelezen. Ik heb toen gezien dat ze nog geldig waren en aangenomen dat het goed was." Toen de rechtbank de man erop wees dat de einddatum op de papieren vetgedrukt staat, zei de schipper: "Ik heb het niet gezien."

Beroepsverbod

Volgens het OM is het duidelijk dat niemand dit ongeluk heeft gewild of aan zag komen. "Iedereen aan boord had alles willen doen om dit te voorkomen", zei de officier van justitie. Toch vindt de officier van justitie dat de schipper anders had moeten handelen.

Zo had hij het schip dus op tijd moeten laten keuren. "Dit is niet alleen slechte bedrijfsvoering, dit raakt aan de kern van zijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het schip en de passagiers." De rechtbank doet over drie weken uitspraak.