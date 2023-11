Negen jaar cel geëist tegen voetballer Dani Alves voor aanranding in nachtclub

Het Spaanse openbaar ministerie heeft een gevangenisstraf van negen jaar geëist tegen voetballer Dani Alves. De 40-jarige Braziliaan, in het verleden actief bij onder andere FC Barcelona, wordt ervan beschuldigd een 23-jarige vrouw te hebben aangerand in een nachtclub.

Alves werd in januari gearresteerd door de politie in Barcelona. De voormalige rechtsback zou de vrouw eind december ongevraagd op het toilet onder haar ondergoed hebben betast. Hij sprak de aantijging zelf tegen en beweerde dat alles met wederzijdse toestemming was gebeurd.

Pumas UNAM

In de maanden voor zijn arrestatie stond Alves onder contract bij het Mexicaanse Pumas UNAM. Daar werd zijn contract per direct ontbonden.

De 126-voudig international van Brazilië was afgelopen winter nog te zien op het WK in Qatar. Tussen 2008 en 2016 won Alves drie keer de Champions League met FC Barcelona. In Catalonië werd hij ook zes keer landskampioen.

Naast negen jaar cel is ook een schadevergoeding van 150.000 euro geëist.