Partijen na aardverschuiving in beraad: meedoen met PVV of oppositie in?

Een dag na de politieke aardverschuiving zijn de meeste politieke partijen bijeen om te praten over hoe nu verder. Na het vieren van overwinningen dan wel het likken van wonden, staan partijen voor de vraag wat de uitslag betekent en of ze willen en kunnen meedoen in een nieuw kabinet.

In een volle PVV-zaal, met een nieuwe fractie van 37 leden, is partijleider Wilders er helemaal klaar voor. "Gisteren hadden we feest, vandaag drinken we champagne, daarna gaan we keihard aan het werk. De Nederlander verdient het en het gaat gebeuren dat de PVV in een volgend kabinet komt", zegt Wilders.

Hij herhaalt dat hij wil samenwerken met andere partijen en zegt dat de tijd van verschillen zoeken nu voorbij is. "De kiezer heeft gesproken, de verhoudingen liggen vast."

VVD: nieuwe werkelijkheid

De VVD vindt dat het initiatief in de formatie moet liggen bij de PVV en NSC. Na overleg met haar fractie wijst partijleider Yesilgöz erop dat haar partij tien zetels heeft verloren en nu "niet in de lead" is. Ze wil eerst zien waar PVV en NSC mee komen.

Dinsdag zei Yesilgöz dat ze niet in een coalitie wil onder leiding van PVV-voorman Wilders. Vandaag zegt ze het "stap voor stap" te willen bekijken. Volgens haar is er nu een nieuwe werkelijkheid. Maar de partij neemt wel even de tijd om het te laten bezinken.

BBB-leider Van der Plas spreekt uit dat ze mee wil doen met Wilders. Ze wil "graag in een coalitie met de VVD, NSC en PVV, mits Geert een beetje meebeweegt". Ze wijst erop dat Wilders beloofd heeft milder te worden en dat het nu belangrijk is of hij dat "echt gaat doen". Want plannen als het verbieden van de Koran of een nexit zijn wat de BBB betreft "onuitvoerbaar en onhaalbaar".

NSC nog in beraad

De NSC Van Omtzigt is rond 16.30 uur bijeengekomen. Waar Omtzigt voor de verkiezingen afwijzend was over samenwerken met de PVV vanwege de standpunten over de islam en de rechtstaat benadrukt hij nu dat het land bestuurd moet worden.

Bij aankomst bij de fractie zei Omtzigt voor de verantwoordelijkheid te staan om een regering te vormen maar ook dat het "niet de meeste makkelijke formatie wordt". De kans bestaat dat de partij intern verdeeld is over regeren met de PVV, en de vraag is of ze er in één middag vergaderen uitkomen.

SGP-leider Stoffer zegt dat het nu "eerst aan de grote partijen" is, maar sluit "geen enkele coalitie uit" . Stoffer noemt samenwerken met D66 "moeilijker dan met de PVV".