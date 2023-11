Meedoen met de PVV of oppositie in? VVD en NSC zijn er nog niet uit

BBB-leider Van der Plas spreekt uit dat ze mee wil doen met Wilders. Ze wil "graag in een coalitie met de VVD, NSC en PVV, mits Geert een beetje meebeweegt". Ze wijst erop dat Wilders beloofd heeft milder te worden en dat het nu belangrijk is of hij dat "echt gaat doen". Want plannen als het verbieden van de Koran of een nexit zijn wat de BBB betreft "onuitvoerbaar en onhaalbaar".

NSC: fractie spreekt morgenochtend ook nog

Waar Omtzigt voor de verkiezingen afwijzend was over samenwerken met de PVV vanwege de standpunten over de islam en de rechtstaat benadrukte hij gisteravond dat "het land bestuurd moet worden".

Of dat betekent dat de partij met de PVV wil meeregeren werd vanmiddag niet duidelijk. "Als je twintig zetels hebt, dan kun je niet op dag één zeggen: we doen niet mee." Omtzigt zei voor de "verantwoordelijkheid te staan om een regering te vormen" maar ook dat het "niet de meeste makkelijke formatie wordt".

De kans bestaat dat de partij intern verdeeld is over regeren met de PVV. Omtzigt zei dat de fractie morgen verder praat en "aan de verkenner duidelijk zal maken waar zijn fractie staat".