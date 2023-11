Bemiddelaar Qatar: gevechtspauze Gazastrook gaat morgen om 06.00 uur in

Morgenochtend om 06.00 uur Nederlandse tijd gaat een gevechtspauze in tussen het Israëlische leger en Hamas. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Qatar, dat een rol speelt als bemiddelaar tussen Israël en Hamas. De woordvoerder benadrukt dat de gevechtspauze voor de hele Gazastrook gaat gelden.

Als onderdeel van de deal zouden dertien gijzelaars die door Hamas worden vastgehouden in de Gazastrook om 15.00 uur worden vrijgelaten. Volgens de woordvoerder worden de namen van de gijzelaars later vandaag bekendgemaakt. Het zijn vrouwen en kinderen.

200 vrachtwagens naar Gaza

Israël laat in ruil daarvoor Palestijnen vrij die in Israëlische gevangenissen zitten. Ook hun namen worden vanavond bekend. De komende dagen worden volgens woordvoerder Majed Al-Ansari dagelijks gijzelaars en gevangenen vrijgelaten. Qatar hoopt dat de gevechtspauze een begin is van een permanent staakt-het-vuren.

De gewapende tak van Hamas laat op Telegram weten dat de gevechtspauze vier dagen gaat duren en dat er elke dag 200 vrachtwagens met hulpgoederen en vier met brandstof naar de Gazastrook gaan.

Israël heeft bevestigd dat er een lijst is met namen van gijzelaars die morgen worden vrijgelaten door Hamas. Het kantoor van premier Netanyahu heeft contact met hun familieleden.