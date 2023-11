Adverteren op X onder vuur: ook Nederlandse bedrijven stoppen er mee

Steeds meer Nederlandse bedrijven willen geen reclame meer maken op platform X. Zo heeft kansspelorganisatie Nederlandse Loterij B.V. besloten voorlopig niet meer op het platform te adverteren.

X kwam vorige week in het nieuws vanwege een rapport van Media Matters, een non-profitorganisatie die Amerikaanse bedrijven controleert op haatzaaien. In dat rapport staat onder andere dat de advertenties van grote bedrijven op X regelmatig afgebeeld worden naast antisemitische en neonazistische berichten.

Als reactie besloten grote bedrijven als IBM en Comcast zich terug te trekken als adverteerder, evenals Apple en de Europese Commissie. X-eigenaar Elon Musk lag toen al onder vuur vanwege een antisemitische tweet die hij had onderschreven.

Musk heeft inmiddels Media Matters aangeklaagd, maar dat weerhoudt Nederlandse bedrijven er niet van om ook terughoudend te zijn met adverteren op het platform. De Nederlandse Loterij wil voorlopig niet adverteren, omdat het bedrijf niet geassocieerd wil worden met gevoelige onderwerpen. Het gaat vooralsnog om een pauze, of het bedrijf nog terugkomt op X kan een woordvoerder nog niet zeggen.

Filteren

De Nederlandse Loterij is niet het eerste bedrijf dat maatregelen treft. Volgens persbureau ANP is webwinkel Bol.com al gestopt met adverteren toen X werd overgenomen door Musk. De webshop wil zijn merk niet langer verbinden aan X, omdat het platform te weinig doet om de berichten te filteren. Het laatste bericht van Bol.com op het platform dateert van juli dit jaar.

VodafoneZiggo gebruikt 'safety controls' om te monitoren of de advertenties die ze plaatsen niet getoond worden bij haatdragende berichten. Het bedrijf zegt nog in beraad te zijn over de geschiktheid van X voor advertenties.