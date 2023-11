Tweede verdachte aangehouden voor mishandelen Baudet

De politie heeft een tweede minderjarige jongen aangehouden voor de mishandeling van Forum voor Democratie-lijsttrekker Thierry Baudet. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt.

Deze tweede jongere is dinsdag al aangehouden. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij het incident, maar hoe wil het OM niet zeggen.

Baudet werd maandagavond op een bijeenkomst in een café in Groningen met een bierfles op zijn hoofd geslagen. Ter plekke werd al een minderjarige jongen uit Groningen aangehouden.

Die is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank Noord-Nederland en die heeft besloten dat hij nog twee weken langer vast blijft zitten.

Het Openbaar Ministerie spreekt van een "ernstige mishandeling met een forse maatschappelijke impact" en zegt dat het onderzoek naar het incident in volle gang is. "Ook wordt gekeken naar de achtergrond ervan", aldus het OM.

De jongen die het bierflesje op het hoofd van Baudet sloeg is een 15-jarige scholier, zeggen medeleerlingen tegen de NOS. De tweede verdachte zal morgen worden voorgeleid. Ook hij komt uit Groningen.

Persoonlijke omstandigheden

Justitie wil over de twee jonge verdachten niets kwijt. Wel geeft het OM aan dat er zorgen zijn over de persoonlijke omstandigheden van de jongens, maar vanwege hun leeftijd doet het OM daar geen nadere mededelingen over.

FvD-lijsttrekker Baudet suggereerde dinsdag dat de aanval uit antifascistische hoek kwam. Buiten het café demonstreerde een extreemlinkse beweging. Het is niet duidelijk of de dader bij deze groep hoorde.

AFA Noord, een antifascistische organisatie actief in het noorden van Nederland, ontkent betrokken te zijn geweest bij de aanval. Ze kennen de jongen die ervan verdacht wordt Baudet te hebben geslagen niet en hebben geen idee wat de reden van de mishandeling is, zeggen ze.