Heel veel nieuwe Kamerleden: wie zijn die mensen?

Nu er een duidelijke prognose is van de uitslag van de verkiezingen, doemen de contouren op van de nieuwe Tweede Kamer zoals die op 6 december aantreedt. De komende dagen wordt nog bekend wie op basis van voorkeursstemmen recht heeft op een zetel, maar het grove beeld is dat de nieuwe Kamer veel nieuwe gezichten gaat tellen: 66 van de 150, uitgaande van de nu bekende gegevens.

Er komen opnieuw meer mannen dan vrouwen in het parlement: 89 mannen tegenover 60 vrouwen. Daarnaast identificeert Ines Kostic, de nummer twee van de Partij voor de Dieren, zich als non-binair. De oude Kamer telde 58 vrouwen. Twaalf leden van de nieuwe Kamer hebben een migratie-achtergrond.

Meer dan de helft van de Kamerleden is tussen de 35 en 49 jaar oud. Zoals het er nu naar uitziet blijft Habtamu de Hoop (GL-PvdA) met zijn 25 jaar de benjamin.

De meeste Kamerleden (45) wonen in de provincie Zuid-Holland. Verreweg de meeste (101) hebben een opleiding op academisch niveau. Eén Kamerlid heeft opgegeven alleen basisonderwijs te hebben gevolgd. Ongeveer 89 procent heeft ervaring in de politiek, in de gemeenteraad of de provincie, of omdat ze nu al Kamerlid zijn.

Poffertjeskramen

De grote winnaars, PVV, NSC en BBB, zullen vanzelfsprekend de meeste nieuwe leden leveren. De nieuwe PVV-fractie is, net als de huidige, een uitgesproken mannenbolwerk. Van de 37 leden zijn er maar zeven vrouw.

Zo goed als iedereen heeft politieke ervaring. De meeste nieuwkomers hebben wel ergens in de gemeenteraad of Provinciale Staten gezeten. Ook komen er vier PVV'ers bij die nu als beleidsmedewerker bij de fractie in Den Haag werken.

Niemand bij de PVV heeft bestuurlijke ervaring in de politiek. Geen enkel fractielid was in het verleden wethouder, gedeputeerde, staatssecretaris of minister.

Rachel van Meetelen (48) is de hoogste nieuwe binnenkomer op nummer drie en heeft geen directe politieke ervaring. Ze exploiteert poffertjeskramen op kermissen. Eric Esser, de nummer 29 uit Den Bosch, was ook niet eerder politicus. Zijn vak is metaalbewerker.

Verder komen er voor de PVV onder meer een bedrijfsleider van een supermarkt, een hondenfokker en een onderzoeker van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in de Kamer.